Gel hydroalcoolique et soleil : avec l'arrivée de l'été, y a-t-il des risques ?

Wyritol, Sanitol, Bactidose, Stériklin, Bactimain... Autant de marques qui ont fait brutalement leur apparition dans le quotidien des Français avec l'arrivée de la pandémie de coronavirus. Leur point commun ? Ce sont toutes des marques de gel hydroalcoolique. Son utilisation s'est généralisée ces dernières semaines dans les transports, au travail, et même à l'école lorsque les lavages au savon et à l'eau ne donnent pas satisfaction. Mais qu'en est-il désormais avec l'arrivée des beaux jours ? Peut-on s'exposer sans risque lorsqu'on s'est désinfecté les mains ? Vice-présidente du Syndicat des Dermatologues, Isabelle Gallay donne quelques conseils précieux.

Effectivement. Le gel va rajouter du dessèchement à une période où la peau est sensible. Néanmoins, il suffit simplement de s’hydrater un peu plus la peau, encore davantage lors d'une exposition au soleil. Après, encore une fois, tout dépend du produit utilisé. S'il s'agit d'un gel avec une formule certifiée, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Maintenant, j’ai eu l’occasion de voir des gels hydroalcooliques parfumés ou "originaux", là effectivement cela pose davantage problème. C'est souvent plus agressif. Il faut aussi évoquer un autre aspect : l'interattraction avec la crème solaire. Il y a un risque que le gel dissolve ou du moins affaiblisse le principe actif de la crème solaire. Il faut bien séparer les choses ; mettre sa crème solaire bien avant ou bien après l’utilisation du gel.

Gel et solution hydroalcoolique, mêmes préconisations ?

Non, il faut tout même différencier gel et solution hydroalcoolique. Dans le gel, il existe une forme d'hydratation supplémentaire avec la glycérine. Elle permet d'hydrater et de protéger quelques peu la couche cornée. Le gel est plus aqueux que la solution dans laquelle il n’y a pas de glycérine. Cette dernière, de manière générale, dessèche beaucoup plus que le gel. Ce phénomène est encore accru avec le soleil.