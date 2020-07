Avec moins de 460.000 personnes testées par semaine, la France est encore loin de ses objectifs

Dès la mi-mars, le message asséné par l'OMS était simple "testez, testez, testez" ! Plus de quatre mois après, où en est la France ? Selon le dernier rapport de Santé publique France publié ce jeudi 30 juillet, 457.971 "personnes ont été testées" pour le coronavirus en "semaine 30", c'est-à-dire du lundi 20 juillet au dimanche 26. Un chiffre certes en hausse mais qui reste loin des objectifs avancés par l'exécutif et très, très loin de ceux annoncés par le gouvernement précédent.

Élément essentiel à la lutte contre le coronavirus, le dépistage permet aussi bien de savoir qui est malade que de prévenir de nouveaux foyers en cassant les chaînes de contamination. Raison pour laquelle il fait partie intégrante de la stratégie française, comme l'a d'ailleurs rappelé le porte-parole du gouvernement mercredi dernier en sortie de conseil des ministres. Pour ce faire, selon Gabriel Attal, le pays "augmente très fortement" cette capacité et disposerait désormais d'une force de frappe de "plus de 500.000 tests par semaine".

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus réalisé par Santé publique France, oui, l'Hexagone teste de plus en plus. Le record a été établi la semaine dernière avec 457.971 personnes testées, contre très exactement 360.956 la semaine précédente. Un nombre qui devrait augmenter avec la possibilité pour chacun de se faire tester gratuitement et sans ordonnance. Pour autant, aucun chiffre officiel ne montre que le pays réalise "plus" d'un demi-million de tests. Interrogée par LCI, Santé Publique France nous explique ce vendredi pourquoi il existe une telle différence entre ce que déclare l'exécutif et les chiffres publiés la veille.

De fait, il y a bien eu "508.562 tests" réalisés la semaine dernière. Cependant, "il faut noter qu'n même patient peut faire plusieurs tests". C'est ce qui justifie cette différence entre le nombre de dépistages réalisés et le nombre de patients réellement testés.