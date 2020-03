Coronavirus : les autorités sanitaires de Nouvelle-Aquitaine "déconseillent très fortement" de désinfecter les rues

Ce lundi, la préfecture et l’Agence Régionale de santé (ARS) locales, lors de leur point presse quotidien, ont été interrogées sur la pertinence de désinfecter les rues, comme certaines municipalités (Cannes, Menton, Nice) le font déjà, et comme d'autres l'appellent de leurs voeux, au premier rang desquels le maire de Bordeaux, Nicolas Florian (LR).

Même son de cloche du côté de la préfète de la région, Fabienne Buccio : "Je n’étais pas au courant. Je vais appeler Nicolas Florian pour en parler avec lui. L'utilisation de produits comme la javel, ou autres, me paraît même plus toxique pour l’environnement et les personnes qui pourraient les inhaler, que bénéfique, et je déconseille très fortement aux maires d’utiliser ce genre de moyens. Il n’y a pas de réel besoin de désinfecter. En revanche il faut continuer le nettoyage des rues comme on le fait tous les jours, évidemment."