Coronavirus : ce que l'on sait sur le test clinique d'injections de plasma en France

C’est peut-être un espoir dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Un essai clinique, qui débutera lundi 6 avril, tentera de prouver - ou non - les effets bénéfiques de l'apport de plasma de patients guéris du coronavirus chez des malades luttant actuellement contre la maladie. Une approche thérapeutique actuellement étudiée aux Etats-Unis, notamment dans l'Etat de New York où plusieurs anciens malades ont déjà donné leur plasma. En France, cette étude sera menée conjointement par l'APHP, l'Etablissement français du sang (EFS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).