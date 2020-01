Coronavirus : ces Français qui veulent quitter Wuhan et ceux qui veulent rester

A Wuhan, le masque est obligatoire et les déplacements surveillés. Épicentre du coronavirus qui a fait déjà 106 morts en Chine, cette ville du centre du pays a été placée en quarantaine. Environ 500 Français sont enregistrés au consulat de Wuhan, mais leur nombre total, y compris les non-inscrits, se situe sans doute entre 800 et 1.000. Dimanche 26 janvier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé l’organisation d’un "rapatriement par voie aérienne directe" des ressortissants français qui souhaiteraient rentrer en France.

Parmi eux, Béatrice Raimbault, qui a accueilli avec soulagement l’idée d’une évacuation. Cette Française est notamment préoccupée par l’engorgement des hôpitaux depuis la propagation du virus : "Si on avait le moindre petit bobo, ne serait-ce qu’une blessure malencontreuse, et qu’on avait besoin de se faire soigner ici, on ne pourrait pas", constate-t-elle. "Le médecin français nous a conseillé de partir si on le pouvait", ajoute-t-elle.