Coronavirus : la longue convalescence des patients guéris à leur sortie de l’hôpital

Ils font partie des rescapés du coronavirus. Ils s'appellent Nicolas et Laurence. Hospitalisés en raison de leur état de santé critique, ils sont aujourd'hui en convalescence. Une convalescence qui sera longue. Ancien sportif de haut niveau âgé de 39 ans, Nicolas a frôlé la mort. Désormais hors de danger, son combat continue, tout comme les milliers de patients sortis guéris de l'hôpital. A la maison, il prend un traitement. "Les médecins ont appelé mon épouse dans les minutes qui ont suivi ma descente en réanimation et lui ont dit 'Si votre mari passe la nuit, ça sera déjà très très bien', raconte aux caméras de TF1 cet ancien joueur de rugby. Aujourd'hui, je fais trois pas dans ma maison et je suis essoufflé. Je suis épuisé. Le soir, je dors très tôt, je ne peux pas rester éveillé car je suis très fatigué."

Dans le Nord, Laurence a passé une semaine hospitalisée. De retour à la maison, sa fille est à ses côtés et s'assure qu'elle réalise les gestes simples demandés par l'hôpital. Pour calmer ses quintes de toux, Laurent fait usager du buller donné par l'établissement. "On inspire, on expire et ça aide beaucoup quand on a des quintes de toux, ce qui était encore le cas quand je suis sortie", raconte-t-elle.