Covid-19 : cette nouvelle donnée qui pourrait expliquer que les enfants sont si peu infectés

Ils sont l'un des mystères de l'épidémie. Les enfants, que l'on a d'abord crus invulnérables, puis, finalement porteurs du virus avec des symptômes légers voire asymptomatiques mais ultra-contagieux, se révèlent en tout état de cause, globalement épargnés par le nouveau coronavirus. En attestent, les données de surveillance qui montrent que ces derniers représentent moins de 1% des patients hospitalisés et des décès.

Dans nouveau bulletin d'information posté ce mardi la mi-journée sur sa chaîne YouTube, le microbiologiste assure, en s'appuyant sur les résultats d’une étude comparative d'âge entre le nouveau coronavirus et les autres en circulation, "qu'il est vraisemblable que tous les enfants qui vivent en collectivité font au moins une fois par an une infection à un coronavirus". Et d'insister : "Tous les ans, tous les ans, tous les ans... ça représente un nombre incroyable."

"Jusqu'à présent, on considérait que le Covid-19 n'avait pas de liens avec ces autres coronavirus qui circulent toute l'année", détaille le professeur qui s'est donc penché sur leur historique. "Mais ce n'est pas vrai", fait-il valoir.

"Si vous regardez les gens qui ont eu une infection, un nombre significatif d'entre eux ont déjà des anticorps. Donc ils ne peuvent pas être infectés par le coronavirus parce qu'ils ont une immunité avant cette épidémie", conclut-il. En développant chaque année des formes plus "classiques" de coronavirus, les plus jeunes se seraient donc immunisés et seraient donc moins prédisposés à développer le Covid-19. Plus largement, "entre 40 et 70 % de la population était déjà immunisée" avant le début de la crise sanitaire, estime-t-il à la lumière de ces données.