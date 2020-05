Coronavirus : que sait-on exactement de l'hydroxychloroquine ?

Samedi 23 mai, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a solennellement annoncé : "Suite à la publication dans The Lancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du Covid-19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le HCSP (Haut conseil de la santé publique) pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription." Notre gouvernement avait, dans un premier temps, autorisé son utilisation, en la limitant aux "formes graves".

Mais, bien que devenues au fil des derniers mois un sujet de débat public et politique très exacerbé, elles ne représentent que quelques gouttes dans un océan de plus de 800 essais cliniques, pour plusieurs dizaines de traitements potentiels.

La chloroquine est un médicament prescrit depuis plusieurs décennies contre le paludisme, un parasite véhiculé par le moustique. Son dérivé moléculaire, mieux toléré, l'hydroxychloroquine (HCQ), connue en France sous le nom de Plaquénil, est, lui, prescrit contre le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. C'est le plus souvent l'HCQ qui est testée contre le Covid-19. Ces molécules, connues et peu onéreuses, ont suscité beaucoup d'espoir, notamment en Afrique.

La question perdure, et c'est tout le problème. L'hypothèse d'une action de ces molécules contre le Covid-19 vient initialement du fait que leurs propriétés antivirales ont montré in vitro ou sur des animaux, et sur différents virus, des résultats parfois positifs. Problème : les résultats scientifiques in vitro ne se retrouvent pas toujours in vivo chez l'homme.

Concrètement, pour ce qui est d'une efficacité sur l'homme contre le Covid-19, il n'y a pas de consensus scientifique, faute de recul suffisant et d'études menées selon les règles habituelles : randomisation (patients choisis par tirage au sort), "groupe témoin" (des patients reçoivent le traitement, d'autres non), "double-aveugle" (patients et médecins ne savent pas qui a pris le traitement et qui a reçu le placebo).

La plupart des études consacrées jusqu'alors au Covid-19 ont, en outre, été menées sur un nombre restreint de patients. Enfin, une telle étude doit être publiée dans une revue scientifique après relecture critique et validation par d'autres scientifiques, indépendants de ceux qui ont mené les tests. Et, à ce jour, il n'y a pas d'études qui remplissent tous ces critères à la fois, beaucoup contenant des biais méthodologiques, plus ou moins importants.

Toutes les études récentes, menées à plus grande échelle que celles du début de la pandémie ou celles relayées par Didier Raoult, montrent cependant que l'hydroxychloroquine n'a ni amélioré, ni détérioré de manière significative l'état des patients.