Cinquième vague de Covid-19 en Europe : pourquoi la France semble-t-elle épargnée ?

Plus d'un an et demi après le début de la pandémie, les mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont presque devenues monnaie courante. Mais à l'aube du début de l'hiver et près d'un an après l'arrivée du vaccin, celle-ci semble alarmante. Ce jeudi 4 novembre, le directeur de l'OMS Europe a assuré que le continent était à nouveau "l'épicentre" de l'épidémie, déplorant un "rythme actuel de transmission très préoccupant". Pire encore : selon les prédictions de l'organisation, jusqu'à 500.000 Européens pourraient mourir du Covid-19 d'ici février prochain.