5e vague de Covid-19 : pourquoi ça flambe dans certaines régions

Le plus faible taux d'incidence est enregistré dans la Creuse (253). Au total, 14 départements restent sous la barre des 300 cas pour 100.000 habitants. A contrario, quatre départements ont dépassé la barre de 1000 cas pour 100.000 habitants : Paris (1814), les Hauts-de-Seine (1291), la Drôme (1162) et les Alpes-Maritimes (1048).

La France est rouge, très rouge. Plus précisément, la carte de France du taux d'incidence n'a jamais été aussi rouge. Et pour cause, à ce jour, le taux d'incidence est supérieur à 250 cas pour 100.000 cas dans tous les départements de France métropolitaine. C'est la première fois depuis le début de la pandémie.

Dès lors, tout déplacement sauf motif impérieux est prohibé dans trois pays classés les plus à risque (rouge écarlate) : l'Afrique du Sud, l'Eswatini et le Lesotho. Par ailleurs, une vingtaine de pays (Russie, Turquie, Ile Maurice...) sont classés en pays "rouge", c'est-à-dire qu'il est possible de s'y rendre que si l'on est vacciné et que le pays accepte les touristes français. Les non-vaccinés, eux, ne peuvent y voyager que pour un motif impérieux.

Il existe également des conditions de déplacement entre la France et le Royaume-Uni. Depuis le 18 décembre, il est obligatoire de disposer d’un motif impérieux pour se rendre ou venir du Royaume-Uni, pour les personnes non vaccinées comme les personnes vaccinées. Ces dernières doivent également présenter au départ un test négatif PCR ou antigénique de moins de 24 heures.