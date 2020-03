Coronavirus : confinement, attention au stress post-traumatique

Dans un premier questionnaire, les personnes devaient renseigner des informations socio-démographiques, leur emplacement de quarantaine ou définir la qualité du sommeil. Un second questionnaire consistait à répondre en une liste pour contrôler les symptômes d'un possible stress post-traumatique. Au total, 2.091 Chinois ont participé cette l'étude, divisés en groupes de six tranches d'âge.

de psychologie et de santé mentale de Naval Medical University à Shanghai. Une vaste enquête en ligne a été menée entre le 30 janvier et le 3 février à l'intention d'un échantillon représentatif d'habitants de Wuhan et la région avoisinante.

Les résultats ont été publiés dans la revue médicale MedRxiv : la prévalence d'un stress post-traumatique dans la population étudiée était de 4,6%, et jusqu'à 18,4% pour la population considérée comme à haut-risque, c'est-à-dire la population composée de patients suspectés ou de personnes en contact avec les malades. En revanche, le résultat est de 4,4% pour les travailleurs dans le secteur de la santé. Autre enseignement, 96 personnes présentent le niveau de plus élevé sur l'échelle des TSPT. Les femmes sont les plus vulnérables ainsi que les individus ayant une mauvaise qualité de sommeil.

Élément intéressant pour les Français, la Faculté de psychologie et de santé mentale souligne le fait que la prévalence des TSPT pourrait être réduite dans l'échantillon car cette population étudiée a déjà connu d'autres épidémies au cours des dernières décennies et parfois a été confrontée au confinement. Or en France, l'épidémie de Covid-19 et la distanciation sociale à une aussi grande échelle sont deux événements inédits.