Confinement : comment maintenir une activité sportive pour vos enfants à la maison ?

CONSEILS - Qui dit confinement, dit toute la famille au même endroit. Mais lorsqu’il est recommandé de faire faire du sport aux enfants 1h par semaine, les parents entrevoient déjà le pire. Pourtant, il existe des solutions pour leur accorder un temps d’activité sans que la maison ne devienne un champ de bataille ou un terrain de foot.

Tous ensemble à la maison, ça a des vertus pour resserrer les liens, mais cela peut vite devenir un enfer si l’enfant commence à tourner en rond. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a recommandé que les enfants et adolescents fassent au moins 1h de sport par jour (30 minutes pour un adulte) durant la période de confinement afin de pallier l’absence des séances de sport. Mais tout le monde ne bénéficie pas d’un jardin pour les envoyer courir dehors. Si vous n’avez pas vraiment envie de les voir jouer au ballon ou faire du roller à l’intérieur, il est possible de les faire bouger, de manière cadrée, sans qu’ils aient à faire des bonds dans la maison. Il suffit juste de s’adapter un peu à son environnement.

Vous vivez en appartement

Si vous avez des enfants en bas âge (2-5 ans), la motricité est à privilégier. A partir de 6-7 ans, pour aider à son développement musculaire, vous pourrez axer sur des exercices de coordination et d’efforts. - Pour les plus petits, vous pouvez leur faire un parcours dans la maison avec vos chaises (à quatre pieds). Disposez-les tel un chemin et dites à l’enfant de parcourir le tracé à quatre pattes. Vous pouvez ajouter d’autres éléments stables qu’il pourra surmonter. Ce parcours d’obstacles va lui permettre de travailler ses abdos, sa motricité et son dos. - Vous avez deux enfants, mettez-les face à face sur le ventre, un petit ballon entre eux. Ils vont devoir se le passer successivement de mains en mains. Une façon amusante de muscler les épaules et le dos. - Si vous avez un balcon ou une cour, faites-les jouer à la marelle. Un grand classique qui fait travailler la coordination, l’équilibre et la dextérité. - Pour les plus grands, laissez les danser. En plus de se défouler en musique - mais pas trop fort ! -, cela mobilise tout le corps.

Des conseils de pro

Et si vous manquez d’idées, nous avons demandé à Edouard Vacher, fondateur et coach sportif de L’Arène Crossfit Nakama, qui accueille les enfants dès 5 ans, de nous conseiller quelques exercices à faire à la maison. "Le mieux pour les plus jeunes est d’associer plusieurs types de mouvements", nous explique-t-il. "Vous pouvez leur faire faire des sauts sur place, des mouvements d’animaux, des mouvements vestibulaires qui vont leur apprendre à se repérer dans l’espace, ou un peu de ‘cardio’ comme le font aussi les adultes. Les enfants adorent ça." Vous pouvez donc leur proposer un circuit d’environ 8 minutes - 10 sauts sur place suivis de 8 squats (faire semblant de s’asseoir sans chaise et se relever), puis 6 burpees (un squat suivi d’une pompe et d’un petit saut). Pour finir leur parcours, ils font 4 passages sous une chaise. Edouard Vacher recommande d'inverser l’ordre les autres jours, augmenter ou baisser le nombre de répétitions voire augmenter le temps de travail pour varier les activités.

Vous avez un extérieur

Si vous vivez en maison, vous pouvez déjà les inciter à sortir et/ou à lever le nez de leur tablette, écran, smartphone, en sortant prendre le café sur le balcon ou la terrasse. Ce sera l’occasion de leur proposer de s’étirer, se dégourdir les jambes ou tout simplement s’adonner à de petits exercices. Car avoir un extérieur a des atouts indéniables : prendre le soleil indispensable à la croissance des enfants et à leur développement grâce à la production de vitamine D, évacuer leur stress et permettre de multiples activités. Voici une liste d'activités que vous pouvez par exemple mettre à leur disposition : - Le frisbee : ce jeu éternel a de multiples vertus. Il va faire travailler leur agilité, leur vitesse et leur sens de l’observation. Il se joue dans n’importe quel environnement, à n’importe quel âge et est facile de surcroît à transporter. Et peut-être un jour en ferez-vous des champions du monde…

- Si votre terrasse ne craint rien ou tout autre extérieur, dégainez des craies et laissez libre cours à leur inspiration pour des dessins grandeur nature. - Jardinez ! Au-delà de l’activité à faire en famille, aussi pédagogique que sensoriel, c’est l’occasion de les faire manipuler pour leur plus grand bonheur. Le plaisir de mettre la main dans la terre… Semer, planter, arroser, ajouter de l’engrais et surtout arracher les mauvaises herbes : ça fait aussi se dépenser ! Et si vous n’avez que des bacs sur votre balcon, mettez-les à contribution aussi.

Des idées en ligne

Des cours de yoga pour enfants sont accessibles gratuitement sur la page Facebook du club Tigre Yoga chaque jour à 17h. A partir de 6 ans. Chaque séance dure de 10 à 15 minutes autour d’une thématique.

- Vous pouvez aussi regarder les vidéos de la chaîne Vlad Super Dad qui incite à bouger en famille. Les contenus sont éducatifs et ludiques pour inciter les enfants à bouger.

- L’application Bayam, conçue par l’éditeur Bayard Presse, propose un très large contenu pour enfants autour des héros les plus populaires, dont des activités sportives pour se dégourdir les jambes et faire du sport. Les exercices sont à écouter ou expliqués en vidéo. On y trouve des danses du monde, de la gym et du yoga pour enfant. Une bonne partie des contenus sont gratuits. D’autres sont accessibles sur abonnement.

Bayam – Prix : gratuit avec achats intégrés - Disponible sur PC, Mac, Linux, iOS et Android