D'où vient cet objectif de "5000 contaminations par jour" ?

La France doit "réduire très fortement les contaminations" afin d'envisager une sortie de ce nouveau confinement. Pour être plus explicite, le président de la République a déclaré mercredi 28 octobre lors de son allocution qu'il fallait passer de "40.000 contaminations à 5.000". Un nouveau chiffre repère qui rappelle celui de la situation sanitaire du pays pendant l'été. Et qui semble impossible à atteindre d'ici un mois.

Le 27 juillet dernier, le Conseil scientifique constatait une "augmentation du nombre journaliers de nouveaux cas, avec environ 500 à 1000 nouveaux cas par jour". Depuis, l'épidémie s'est emballée et le seuil de contaminations quotidiennes a dépassé les 40.000. Alors qu'il a fallu trois mois pour en arriver à cette situation critique, peut-on inverser la tendance d'ici le 1er décembre ? L'échéance semble impossible à tenir. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a prévenu "d'emblée" ce jeudi matin sur France Inter : "Les données que nous avons dans nos modélisations montrent qu'au 1er décembre, nous ne serons pas à 5000 contaminations par jour. Il va falloir plus de temps."

Selon le professeur en immunologie, le scénario à prévoir est tout autre. Et bien plus pessimiste que celui donné par Emmanuel Macron. Il s'agirait plutôt de patienter, le temps d'un confinement généralisé "pendant une période d'un mois", avant de "regarder les différents marqueurs" pour ensuite pouvoir en sortir. Mais hors de question de revenir à la normale. Ce deuxième déconfinement se fera "via, par exemple, un couvre-feu qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le Jour de l'An, et sortir du couvre-feu uniquement début janvier". "Je pense que le chiffre inférieur à 5000 ou 8000 nouvelles contaminations est atteignable à ce moment", a expliqué le scientifique.