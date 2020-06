Conflits d'intérêt : l'infectiologue Karine Lacombe répond à Didier Raoult

Moins tranchée, la cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine a admis n'avoir "aucune preuve qu'il n'y a pas eu (...) de conflits d'intérêt, de financements occultes. Je me prononce en temps que médecin, qui a été en contact avec certains membres" de ces instances. "Je ne peux pas croire que dans une situation sanitaire aussi exceptionnelle, il y ait eu de la part du Conseil scientifique, de la HAS (Haute autorité de santé, NDLR) ou de l'Agence du médicament (ANSM), une volonté de ralentir l'arrivée sur le marché de médicaments, (...) simplement parce qu'il y avait un laboratoire, aussi puissant puisse-t-il être", qui aurait exercé son influence, a-t-elle encore poursuivi.

"Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y ait eu un médicament plus poussé qu'un autre. Au contraire, on nous a poussé à monter les essais nécessaires pour montrer que certains médicaments étaient efficaces, et peut-être plus que la prise en charge standard", a-t-elle ainsi affirmé à l'Assemblée nationale, en réponse aux accusations de Didier Raoult sur des conflits d'intérêt qui auraient favorisé le remdesivir du laboratoire Gilead contre le Covid-19, parlant même "d'obsession de vouloir traiter les gens avec". Citant par exemple un lien d'intérêt, depuis déclassé, de l'infectiologue Yazdan Yazdanpanah, avec le géant pharmaceutique.

Karine Lacombe avait été une des premières personnalités à pointer du doigt "la méthodologie contestable" du professeur Raoult, au mois de mars dernier. Un positionnement qu'elle continue d'assumer ce jeudi, mais qui lui a valu nombre d'intimidations de la part des partisans du célèbre chercheur marseillais. "Je ne me suis pas opposée à une molécule mais j'ai apporté un regard critique", résume-t-elle aujourd'hui, jugeant que l'espoir né de l'hydroxychloroquine était "prématuré" et qu'elle a été une "victime médiatique" de ce débat "empêché".

Sur la question plus spécifique des liens et conflits d'intérêt, la chercheuse a expliqué que les liens d'intérêt étaient encadrés par une loi de 2017, interdisant de recevoir d'avantages de la part des industriels et des laboratoires, à l'exception de "défraiements" d'activités de recherche ou de conseil, et de frais de repas, de transport ou d'hébergement "pour des manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique".