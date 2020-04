Contamination au Covid-19 sur le Charles de Gaulle : deux enquêtes ouvertes

"Vingt marins sont encore hospitalisés, dont un en réanimation" selon les dernières informations transmises par le Capitaine de vaisseau, Eric Lavault, ce jeudi matin sur LCI. Comme le reste de l'équipage du porte-avions Charles de Gaulle et de la frégate Chevalier Paul, les victimes du virus ont débarqué à Toulon dimanche 12 avril, et ont été pris en charge à l'hôpital militaire Saint-Anne.

Est-ce véridique et si oui, pourquoi cette décision a-t-elle été prise ? Selon Eric Lavault, deux enquêtes sont actuellement conduites et si pour l'instant, "toutes les hypothèses sont sur la table", seules leurs conclusions répondront à ces interrogations.

"Une première enquête épidémiologique conduite par le Service de santé des armées (SSA), permettra de faire toute la lumière sur le mode de propagation du virus à bord du porte-avions", a d'abord détaillé le Capitaine de vaisseau. "En parallèle, l’amiral Prazuck, Chef d'Etat-major de la Marine, a demandé une enquête de commandement", a-t-il ajouté. Un collège d’experts, qui inclura un médecin du service des Officiers de santé de la Marine, devront établir et détailler la chronologie des faits. Le porte-parole de la Marine a assuré qu'il s'agissait là "d'un travail très minutieux de plusieurs semaines, dont les armées et la marine en particulier en ont l'habitude".

"Pour le moment, tout ce qui nous importe c’est la santé de nos marins", a ajouté le porte-parole de la Marine. "J’ai une pensée pour les vingt personnes hospitalisées et leur famille, on est attentifs à ce qu’ils soient soignés pour les renvoyer auprès de leur proches le plus tôt possible".