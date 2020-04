Coronavirus : ces tests sanguins qui permettent de dépister le Covid-19 en 10 minutes

C'est l'un des grands enjeux de la crise de coronavirus : comment dépister l'ensemble des Français ? Si les tests actuels se font par voie nasale, la piste des tests de sérologie est également considérée. L'Institut Pasteur et une entreprise bretonne se sont lancés dans la production des tests sanguins, rapides et simples d'utilisation. Une goutte de sang recueillie via un petit appareil qui pique le doigt, avec une aiguille. En dix minutes seulement, le résultat sanguin s'affiche. Car lorsque un patient est atteint du Covid-19, il développe des anticorps qui apparaissent après l'infection. "Il est maintenant protégé", explique le Docteur Ali Afdjéi aux caméras de TF1. Car une fois atteint et guéri, le patient serait a priori immunisé contre le Covid-19.