Coronavirus : 3 questions sur le déstockage de masques annoncé par le gouvernement

"Le ministre va avoir du boulot pour calmer la colère des médecins généralistes. Cinq semaines pour voir arriver des masques soi-disant en stock, on se demande si on ne nous raconte pas des histoires." Ainsi pestait, ce mardi sur les ondes de RMC, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des Médecins de France, qui réagissait alors à l'annonce faite, un peu plus tôt dans la matinée, par Olivier Véran, ministre de la Santé, selon lequel "dix millions de masques ont été déstockés, sont partis dans des camions aux quatre coins du pays et sont repartis dans toutes les pharmacies d'officine". Ils s'ajoutent à "cinq millions de masques chirurgicaux" déjà distribués "dans les agences régionales de santé et auprès des établissements de santé et des Ehpad pour les personnes âgées". Passage en revue des questions qui se posent à ce sujet.