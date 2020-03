Coronavirus : cinq membres d'une même famille contaminés lors d'un rassemblement religieux à Mulhouse

Il a ensuite appelé tous les participants à ce rassemblement à surveiller leur état de santé. "Compte tenu du fait qu'un certain nombre de cas sont liés à la participation à cet événement, on trouve que c'est important ce soir de le signaler, pour que les personnes qui y ont participé, d'abord se surveillent, et, évidemment, si elles sont symptomatiques, qu'elles puissent signaler cette exposition et appeler le 15 pour pouvoir être testées rapidement", a expliqué le numéro 2 du ministère de la Santé.

L'église évangélique a elle aussi diffusé ces messages de prévention sur son site internet. Elle a même annulé un culte prévu ce mardi, car "plusieurs cas avérés de personnes ayant contracté le coronavirus ont participé à la semaine de jeûne, du 17 au 21 février passé".