Coronavirus : après deux mois d’épidémie, que sait-on de la maladie ?

Depuis le début de l’épidémie, les chercheurs et scientifiques du monde entier observent de près le virus, pour en comprendre les origines et tenter de trouver un moyen de l’endiguer. Taux de létalité, symptômes, période d’incubation … Voici ce que l’on sait du Covid-19.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les symptômes les plus courants "comprennent les troubles respiratoires, de la fièvre, une toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. (…) Dans les cas les plus graves, l'infection peut entraîner une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale, voire la mort". D’autres symptômes bénins tels que des maux de gorge, une diarrhée ou encore un écoulement nasal peuvent également apparaître en cas de contamination au Covid-19.

Toujours selon l’OMS, la période d’incubation, qui sépare l’infection et l’apparition des symptômes, est estimée entre un et 14 jours, conduisant à fixer une période de quarantaine d’une même durée pour les cas suspects détectés. La durée moyenne d’incubation est de 5-6 jours.

Selon les spécialistes ayant étudié la pathologie, chaque malade infecterait entre deux et trois personnes en l'absence de mesures de contrôle. C’est un taux de contagion équivalent à celui du Sras, également estimé à 3, plus important que la grippe, estimé à 1,3, mais nettement moins conséquent que celui de la rougeole, qui dépasse les 12 personnes.

A ce jour, 3 048 personnes sont décédées dans le monde entier, pour un total de 89 253 personnes contaminées. A titre de comparaison, la grippe saisonnière fait entre 290 000 et 650 000 morts chaque année selon l'OMS. Néanmoins, le taux de létalité du Covid-19, qui correspond à la proportion de décès par rapport au nombre total de contaminés par la maladie, est supérieur à celui de la grippe. Il est en effet compris entre 2,5 et 3%, alors que celui de la grippe s'élève à seulement 0,1%.

Selon des récentes études, les personnes les plus vulnérables au coronavirus seraient des personnes plus âgées. Environ 30% des personnes âgées entre 60 et 80 ans sont décédées des suites du virus, contre seulement 12,8% des contaminés âgés entre 49 et 60 ans. Outre l'âge, le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes présentant déjà des soucis de santé.

Il touche ainsi 10,5% des personnes contaminées et atteintes de maladies cardiovasculaires, 7,3% des contaminés atteints de diabète, 6,3% pour les maladies respiratoires chroniques, 6% pour les personnes atteintes d'hypertension et 5,6% pour les malades du cancer.