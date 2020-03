Coronavirus : pourquoi l'hôpital militaire de Mulhouse est-il hors-norme ?

Ils sont d'ordinaire construits sur les terrains de guerre, au Sahel ou en Syrie. Mais pour la première fois en France, un hôpital militaire destiné à accueillir des civils a été bâti à Mulhouse, sur le parking de l'hôpital Emilie-Muller. Son objectif est de soulager ce dernier, débordé par l'afflux de malades graves du coronavirus, et en manque de lits en réanimation. "C’est historique et exceptionnel, à la hauteur de cette crise sanitaire qui est exceptionnelle", a commenté le médecin principal Antoine à l’AFP.

Sous les vastes tentes kaki, trente lits ont été installés. Ces trente lits de réanimation seront réservés à des patients dans un état grave et sous assistance respiratoire mais "dans une phase d’amélioration". Le médecin principal Antoine explique : "On les accueillera dans l’unité et on les traitera jusqu’à ce qu’on puisse les sevrer de leurs appareils respiratoires et les retransférer dans un service de soins classiques avant leur sortie de l’hôpital".

Les patients ayant d’autres défaillances organiques que pulmonaires ne seront pas admis, l’hôpital restant "rustique" selon les mots du directeur des opérations de montage. "Si nos patients se dégradent de manière trop importante, on les retransférera vers la réanimation", poursuit-il. L’hôpital militaire s’appuiera sur les moyens d’imagerie et de biologie de l’hôpital mulhousien.