Coronavirus : quatrième mort en Italie, le nord du pays pris d'une psychose infectieuse

Rien ne va plus en Italie. Un homme de 84 ans est décédé ce lundi 24 février, en Lombardie, dans le nord-ouest du pays, devenant la quatrième victime du nouveau coronavirus enregistrée dans le pays, devenu en à peine plus de quarante-huit heures le plus touché en Europe et l'un des plus affectés dans le monde après la Chine, la Corée du sud et l'Iran.

Selon nos envoyés spéciaux Jérôme Garrot et Bruno Boizeul, le pays se révèle gangrené par une psychose infectieuse, notamment à Codogno, une ville dans la région Lombardie transmuée en cité maudite. Dans cet écrin fantomatique, personne ou presque arpente les routes... Et pour cause, c'est dans ce lieu que pourrait se trouver le fameux "patient zéro" : un cadre d’Unilever âgé de 38 ans, actuellement en soins intensifs. Il a été diagnostiqué positif au coronavirus, ainsi que sa femme, enceinte de 8 mois. L’homme aurait dîné à plusieurs reprises avec un ami italien, de retour de Chine. Mais ce qui est troublant, c’est que cet homme pourrait avoir "hébergé" le virus sans développer de pneumonie virale.

Toujours selon les observations de nos deux envoyés spéciaux, la police italienne patrouille, demande de quitter la ville immédiatement. Seuls les résidents peuvent rester. Certains commencent à faire des réserves : "Au début, on nous disait qu’on devait fermer pour deux jours, on est revenu à la hâte, pour jeter ce qui est périmé et récupérer des affaires", raconte une gérante de café, sur le départ. "On ne sait rien" est la phrase qui revient le plus souvent. Dans les supermarchés, le port du masque est obligatoire, certains rayons d’alimentation se révèlent quasi vides.

Autre signe révélant que l'inquiétude sourd dans le pays et que les autorités tentent d’empêcher la propagation, a fortiori dans les grandes villes : la Vénétie a décrété dimanche l'interruption des festivités du célèbre Carnaval qui devait se terminer mardi, et des manifestations sportives ainsi que la fermeture des écoles et musées. A Milan et dans sa métropole, écoles, universités, mais aussi musées, cinémas et théâtres dont la prestigieuse Scala et la cathédrale gothique le Duomo, sont fermés.