Coronavirus : Ben Smith annonce l'arrêt de "80 à 90 % de l'activité d'Air France" d'ici à la fin de semaine

"Ces dernières heures, tout a changé. Nous vivons un moment historique, où chacun d’entre nous a une immense responsabilité. A commencer par celle de limiter la propagation du coronavirus. Je sais que chacun d’entre vous en a conscience. C’est une épreuve que nous vivons tous ensemble. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous devons réduire au maximum les échanges, la circulation de nos collaborateurs et des voyageurs. C’est un devoir civique au moment où des frontières ferment et où des populations entières sont confinées. (...) Nous avons décidé d’immobiliser tous les Airbus A380 d’Air France. Comme nous avions décidé d’immobiliser tous les Boeing 747 de KLM", a expliqué le directeur général du groupe.

L’heure est grave à Air France. Le passage à la phase 3 de l’épidémie, décidé samedi soir par le gouvernement, est lourd de conséquences. Ce dimanche soir, Ben Smith, le patron d'Air France/KLM, a sonné l’alarme. Il s’est adressé à l’ensemble de ses collaborateurs via une video enregistrée dans la soirée. D’un ton grave, il annonce "que l’activité d’Air France et Transavia France allait être réduite progressivement de 80 à 90%, d’ici la fin de la semaine". Cette décision, lourde, prendra effet à partir de ce lundi. Elle signe l’arrêt quasi complet de l’activité.

"Nous avons demandé aux gouvernements de nous aider dans cette épreuve à travers des baisses de taxes et de charges, et des dispositifs d’activité partielle. Le dialogue avec les autorités est permanent et nous travaillons en bonne intelligence face à cette menace qui concerne bien plus que notre groupe, les nations toutes entières", s'inquiète le dirigeant dans son allocution vidéo.

Les mesures de chômage partiel épargneront cependant les salariés exerçant "des fonctions vitales", selon le quotidien du soir, le mode d'application de ces mesures devrait être décidé "durant la semaine". Ces chiffres font échos aux propos de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui a déclaré ce dimanche sur LCI que près de deux millions de salariés allaient être en chômage partiel dès lundi.