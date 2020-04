Coronavirus : que deviennent les déchets toxiques des hôpitaux ?

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de Covid-19 a engendré une crise économique et sanitaire sans précédent, ayant des conséquences sur tous les domaines d'activités. Le milieu hospitalier, en première ligne, prend toutes les précautions nécessaires pour éviter toute propagation du virus. Les hôpitaux sont ainsi devenus d’énormes générateurs de déchets, devant jeter chaque protection unique : les masques, les gants ou autres blouses jetables.

A Nancy, depuis l'irruption de l'épidémie, le centre hospitalier régional universitaire ne se pose plus de questions et fait tout détruire par la filière des résidus infectieux, même les objets les plus courants. Deux fois plus de poubelles sont ainsi remplies de ces déchets à risque. Des bacs qui transitent dans un bâtiment à l'écart des unités de soin et passent par un portique de détection nucléaire. Une précaution mise en place depuis des années déjà au centre, pour filtrer les sources radioactives issues des radios et des scintigraphies.