Vaccination : pour qui ? pour quand ? Les nouvelles dates à connaître

Le chef de l’Etat a également précisé le calendrier de la campagne de vaccination, qui va connaître une "accélération" dans les semaines à venir, afin d’envisager une réouverture de certains lieux de culture et des terrasses de bars et de restaurants à partir de la mi-mai. Alors que près huit millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin, contre 2,7 millions pour les deux doses, le vaccin est pour l’instant réservé aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes à risque.

En ce début avril, seuls 58% des personnes de 75 ans et plus ont reçu la première dose quand 27% ont reçu les deux, Emmanuel Macron a indiqué que les 3,5 millions personnes de cette tranche d’âge n’ayant pas encore reçu de dose du vaccin demeuraient prioritaires, seront systématiquement contactés par l'Assurance-maladie pour prendre rendez-vous et pourront appeler un numéro vert "coupe-file", qui n’a pas encore été dévoilé.

En revanche, il est possible d’appeler le numéro vert dédié à la prise de rendez-vous pour la vaccination, qui est le suivant : 0 800 009 110. Selon le site de l’Assurance maladie, il est également possible d’appeler les mairies, ces dernières étant capables de fournir plus d’informations sur la campagne de vaccination d’un point de vue local et donner plus de renseignements sur les centres de vaccination ouverts.