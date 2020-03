Coronavirus : les Français ne sont plus toujours les bienvenus à l'étranger

La Mongolie a annoncé le premier cas de Covid-19 sur son territoire ce mardi. La personne concernée est un Français n'ayant pas respecté la période de quarantaine. D'autres pays, à l'instar du Sénégal, ont également vu le coronavirus entrer sur le territoire par l'intermédiaire d'un compatriote. Face à cela, les Etats sur le globe sont de plus en plus de nombreux à mettre en place des règles spéciales ciblant les ressortissants hexagonaux, le pays devenant chaque jour un foyer épidémique de plus en plus important.

Plus radicaux, d'autres Etats ont annoncé l'interdiction d'entrée pure et simple des Français. Les Iles Marshall ont interdit tous les vols vers leur territoire jusqu'au 22 mars prochain, une restriction qui affecte bien évidemment les Français. Les arrivées par la mer sont aussi proscrites pour 10 pays dont la France. Les ressortissants tricolores ne peuvent plus non plus entrer en Corée du Nord, en Arabie Saoudite ou au Salvador. De son côté, Israël a annoncé que les Français qui ne résident pas dans le pays ne peuvent pas y entrer. S'ils y disposent d'une résidence, ils doivent alors respecter une période de confinement de 14 jours. D'autres fermetures partielles de frontières devraient suivre dans les prochains jours.