Coronavirus : comment bien porter un masque de protection

Le masque de protection est désormais devenu un objet du quotidien pour des millions de Français. A première vue, le fonctionnement de ce dispositif médical peut sembler assez rudimentaire. Toutefois, pour être efficace, il doit être utilisé convenablement. "Le fait de mal utiliser un masque peut en réalité accroître le risque de transmission au lieu de le réduire. S’il faut utiliser des masques, cela doit être associé à une formation sur le bon usage de ce dispositif", recommandait l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans son règlement sanitaire international de 2009, revu après la pandémie de grippe A (H1N1).

"La première chose, c'est de se laver les mains avant de manipuler le masque. Puis, l'installer sur le visage sans que l'air ne puisse passer et surtout ne pas y toucher une fois qu'il est en place", explique à LCI le professeur Jean-Christophe Lucet, en charge de la prévention des infections à l'hôpital parisien Bichat-Claude-Bernard. Un masque de protection respiratoire de type FFP2 et doté d’un filtre qui est mal ajusté ne protège pas plus qu'un masque chirurgical, prévient le spécialiste. "Il est important de respirer à travers le filtre et pas sur les côtés, pour que les microbes et les virus restent bloqués à l'extérieur du masque", précise-t-il.

Pour vous aider, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) détaille sur son site internet les étapes à suivre pour bien le placer sur votre visage.