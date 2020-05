Obligatoire ou pas ? Où et quand ? Ce qu'on sait du port du masque à partir du 11 mai

Concernant le personnel soignant, le ministre de la Santé a assuré que "toutes les conditions seront réunies" pour leur permettre de "reprendre une activité normale" et ce, notamment parce que des équipements de protection "vont être distribués en plus grande quantité". Y figure en bonne place les masques, dont les professionnels manquaient terriblement en début de pandémie. "100 millions de masques" seront distribués chaque semaine à partir du 11 mai, a fait savoir Olivier Véran. Si la majorité va au personnel soignant, une partie sera livrée aux enseignants, tandis que quelque 5 millions de masques seront donnés chaque semaine par les préfets aux personnes les plus vulnérables, en raison de leur santé ou de leurs finances.

Si Olivier Véran s'est voulu rassurant et de bons conseils, le ton était autrement plus ferme lorsqu'est venue la question du port du masque dans les transports. Afin de se "déplacer en assurant la protection des usagers et du personnel", la ministre de la Transition écologique et solidaire a ainsi rappelé qu'il serait dorénavant "obligatoire pour les usagers de onze ans et plus", et pour les salariés en contact avec les publics, y compris dans les gares. Pour aider les Français à s'en procurer, notamment dans les premiers jours de déconfinement où cette denrée pourrait être rare, un masque sera "à disposition en appoint pour les personnes qui n'auront pas pu s'en procurer", a déclaré la ministre.