Déconfinement : "Si la population ne fait pas attention, on aura un rebond de l'épidémie"

Le taux d'incidence est deux fois plus élevé qu'en Allemagne ou en Italie donc peut-on vraiment s'attendre à une décrue rapide ?

Plusieurs scénarios sont possibles, ça va dépendre du comportement des Français… Si la population ne fait pas attention, on aura un rebond. Et même si on fait attention, on aura une décroissance continue sur deux mois et il n'est pas exclu que cela soit plus long qu'à la première vague. Si les plus de 55 ans sont tous vaccinés dans deux mois, on aura moins de pression hospitalière. Mais si le virus circule beaucoup chez les plus jeunes, on aura toujours des gens à l'hôpital. On n'a pas fait de confinement strict donc on va avoir les hôpitaux surchargés longtemps, même en juin-juillet. Et avec toutes les demandes de reprogrammation, il y a beaucoup de patients en attente. Plus vite on diminuera les admissions liées au Covid, plus vite on s'en occupera.