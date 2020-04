Dentiste, kiné, pharmacien : l'incertitude de l'après-déconfinement Un dentiste désinfectant son matériel, en Belgique. Image d'illustration. − NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

DECONFINEMENT - Très exposés en raison de la proximité exigée avec leurs patients, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes craignent de ne pouvoir rouvrir leurs cabinets après le 11 mai. En cause ? L'incertitude sur la livraison de matériel de protection et l'impact économique pour leur profession. Pour LCI, ils témoignent.

Ils sont dans l'incertitude. Tant d'un point de vue sanitaire qu'économique. L'après-11 mai ressemble à un grand point d'interrogation pour certaines professions particulièrement exposées. Comme de nombreux métiers entourant la santé ou parfois même, professionnels de santé, dentistes, masseurs-kinésithérapeutes ou encore orthophonistes sont particulièrement exposés aux risques de contamination par le Covid-19, en raison de la proximité exigée avec leur patient pour les soins dont ils ont fait leur spécialité. Alors pour eux, le déconfinement et l'après-11 mai est un impératif sanitaire mais également économique lié à la fourniture de matériel de protection adapté.

Un travail en réseau payant

A Illkirch-Graffenstaden, Jean Murbach est pharmacien. Une profession centrale dans la lutte contre le Covid depuis des semaines. Mais il est aussi membre d'un réseau de professionnels de santé regroupant plusieurs spécialités qui travaillent ensemble sur cette crise sanitaire. "Notre association existe depuis quinze ans : le but était de regrouper les professions médicales. En cette période de Covid, cela a été un outil formidable avec un élan extraordinaire qui a permis de résoudre les problèmes, les uns derrière les autres. Ce n'était pas que médical, mais aussi des soucis pratiques comme les masques, le gel hydroalcoolique", nous raconte-t-il. Il faut dire que la crise du Covid a sacrément ébranlé ces professions, et pas seulement d'un point de vue strictement médical et pratique. "Pour une fois, les médecins se sont retrouvés confrontés à l'inconnu. Ils n'avaient pas de médicaments, pas de moyens de soigner... ils étaient totalement désemparés d'un point de vue professionnel. La possibilité d'avoir ce groupe a permis de partager les difficultés. Ils ne se sont pas retrouvés tous seuls", explique le pharmacien. La solidarité s'est rapidement mise en place : "On a senti un bénévolat et l'envie de trouver des solutions. On est fourni en masques pour les professionnels depuis le début du confinement. L'ami d'un médecin a proposé de fabriquer des masques pour l'ensemble des professionnels de santé demandeurs, le tout gratuitement." Puis de raconter que grâce aux locaux vides proposés par un brasseur et à l'alcool à 95° proposé par un distillateur, les pharmaciens ont réussi à faire 6000 litres de solution hydroalcoolique. Quant à la perspective d'un déconfinement le 11 mai, il se veut prudent : "Du point de vue médecine pure, on a un peu peur de ce déconfinement. Ceux qui ont été au front sont inquiets. D'un autre côté, on ne peut pas confiner médicalement en permanence. On se réjouit du déconfinement mais on a une certaine appréhension", confie-t-il. Ce qu'il retient ? "Les professionnels en ont pris plein la figure, puis ça s'est aplani. La façon dont cela a été géré, il y a eu une réactivité formidable. L'épidémie est en nette baisse, mais il faut l'effort de tout le monde. Cette solidarité, se mettre ensemble, s'entraider professionnellement et psychologiquement, la reconnaissance liée à la crise, c'est formidable de se rendre compte que les gens nous écoutent", se réjouit-il. L'éventualité d'une pénurie de médicaments ne l'inquiète pas : aucun signal d'alerte de son côté. Pour les masques, il en est sûr, "on va réussir à en obtenir".

Un cabinet fermé à cause de recommandations difficiles à mettre en place

Un constat et un optimisme pas forcément partagés par tout le monde. Christian Fleck est masseur-kinésithérapeute, également en Alsace. Il a fermé son cabinet au moment du confinement, jugeant impossible de prendre en charge des patients dans son cabinet. "J'ai tout fermé et j'ai pris des précautions, ma femme étant asthmatique (...). J'avais un petit stock de masques, donc je l'ai utilisé", dit-il. Le 16 mars au matin, le Conseil de l'ordre a émis des recommandations, "un conseil très respecté", selon lui. Mais ces recommandations étaient impossibles à tenir et les visites à domicile, dangereuses. "On a dû arrêter parce qu'on n’avait pas de moyens de protection. Au début, nous n'arrivions pas à en avoir. Puis, quand on a pu en avoir, nous avons vu des personnes âgées, 50% de notre clientèle, avoir peur et refuser d'elles-mêmes les soins", raconte le masseur-kinésithérapeute. Il faisait pourtant partie des professions considérées comme prioritaires pour être dotées de masques dans les pharmacies. Si bien que, lorsqu'il en a reçu, il a préféré en faire don à ses collègues plus exposés. "Depuis qu'il y a eu le premier cas en France, j'avais un vieux stock de masques FFP2 de l'époque H1N1, et je les ai portés jusqu'au 16 mars. On nous disait que c'était une grippette parce qu'il n'y avait pas de masques disponibles. Mes patients étaient très contents que je porte ce masque." Aujourd’hui, le problème de masques persiste. Avec une dotation de six masques par professionnels et par semaine, dont deux FFP2, Christian Fleck estime ne pouvoir "bosser que quelques heures par semaine".

Il nous faudra du gel, on n’arrive pas à en avoir, des gants, même chose et des blouses et nous n’en avons pas. - Christian Fleck, masseur-kinésithérapeute en Alsace

Pour lui, l'après 11 mai sera une source d'incertitude. Pourtant, il aura des patients à prendre en charge. "Pour les malades qui ont été en réa, nous allons devoir faire des réentraînements à l’effort. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux comme ça. Les personnes âgées vont devoir avoir des séances pour se remettre d’aplomb. Nous aurons beaucoup de visites à domicile, des visites chronophages et assez peu rémunérées. Il nous faudra du gel, on n’arrive pas à en avoir, des gants, même chose et des blouses et nous n’en avons pas. Les visières, nous commençons à en avoir mais je n’en ai pas demandé, pour les laisser aux infirmiers et aux médecins. En l’état actuel des choses, je n’ouvre pas. Je ne veux pas bosser, ne serait-ce que si je prends un risque pour ma femme", estime-t-il. "Par rapport à d'autres professions, on se porte bien. Des médecins sont morts en respectant le serment d'Hippocrate. Aucun applaudissement à 20h ne suffira pour saluer et dire tout le respect que j'ai pour ces gens-là. Mais nous, nous allons devoir être aidés parce que nous aurons des frais et la relance sera longue et difficile", dit-il. Ce qu'il souhaite ? "Des moyens pour reprendre l'activité et le respect des négociations sur les tarifs de prises en charge". Mais ça, "ce sera par la suite, l'urgence n'est pas ici".

Des téléconsultations non rémunérées et des surcoûts à prévoir

Le Dr Marie Anselm est dentiste. Pour elle, le confinement a débuté par un cabinet fermé. "Dès le début du confinement, nos cabinets ont été fermés. Nous sommes la profession la plus exposée, au niveau buccal et nous ne pouvons travailler avec un masque, sur le patient. L'ARS nous l'a donc interdit. Un système de garde a été mis en place et les dentistes font une pré-régulation par téléphone. Quand je peux soigner à distance, je fais des envois d'ordonnance par mail ou de petites astuces pour les patients qui ont perdu des obturations. On en est arrivé à leur dire de mettre un chewing-gum ou de la cire de babybel..." témoigne-t-elle. Ne faisant pas partie des professions pouvant prétendre aux stocks de l'Etat, elle a, elle aussi offert son propre stock de masques et de gants à des amis médecins ou dans les services d'urgence de sa région. "On pensait qu'on allait être réalimenté. Nous ne pouvons pas travailler sans équipement de protection", précise-t-elle.

J'ai fini par commander des masques sur Internet et je les ai payé dix fois plus cher - Marie Anselm, dentiste

"A partir du 11 mai, nous ne savons pas qui sera approvisionné. Je ne me vois pas laisser mes patients comme ça encore des mois. J'ai fini par commander des masques sur Internet et je les ai payés dix fois plus cher. Nos Conseils de l'ordre n'ont pas de filière pour nous fournir. Les fournisseurs n'en ont plus. J'ai récupéré des surblouses et des masques que j'ai payé très cher. Le tout, sans assurance de les recevoir". Pour suppléer ce manque, Olivier Véran a promis 150.000 masques à la profession.

"Cela nous permet de tenir une journée voire deux et on ne pourra rien faire d'autre", compte Marie Anselm, qui en est réduite, avec une amie, à stériliser ses blouses. "On fait ça pour nos patients car on est un lieu de contamination croisé les plus importants". Au-delà de la problématique sanitaire, c'est aussi le problème économique qui, elle aussi, l'inquiète. "On est tous très mal. Nous n'avons aucune aide, ni aucune rentrée d'argent. Nous allons avoir un surplus d'équipement. Nos actes n'ont pas été réévalués depuis longtemps. Nos charges de fonctionnement correspondent à 80% des rentrées d'argent. Nos cabinets vont devoir prendre les actes d'urgence, et certains cabinets vont fermer. Les plus jeunes ne se relèveront pas de cela", assure-t-elle. Le ministère lui, assure être conscient de ces problématiques. "De nombreuses questions devront être rapidement éclaircies en terme de fonctionnement des cabinets", a concédé dans son courrier Olivier Véran, disant espérer "un retour à une activité la plus proche possible de la normale".

Amandine Rebourg