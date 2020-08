Coronavirus : 3776 nouveaux cas en France, un record depuis mai

Le pourcentage de tests positifs continue quant à lui à augmenter, à 3,1% contre 2,9% lundi et 21 nouveaux clusters ont été détectés, a aussi indiqué la DGS, qui recommande toujours activement le port du masque et les respect des autres gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation physique dès qu’elle est possible.

La situation s'aggrave donc, avec désormais "près d'un tiers des départements" qui dépassent "le seuil de vigilance de 10 nouveaux tests RT-PCR positifs pour 100.000 habitants", au cours des sept derniers jours, note la DGS, qui cite notamment l'Ile-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.