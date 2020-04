Coronavirus : pourquoi une distance d'un mètre est insuffisante pour les sportifs

La distance sociale d'un mètre "a été définie pour les personnes immobiles. C'est ne pas prendre en compte les effets aérodynamiques introduits par le mouvement des personnes, tels que la marche rapide, la course et cyclisme", précise l'étude. Une différence qu'explique sur le plateau de LCI le Dr. Jérôme Marty. "Quand vous courez, vous avez une respiration qui est accélérée. Vous allez excréter beaucoup plus que si vous êtes au repos. Donc vous allez créer un 'nuage' qui est beaucoup plus important que lorsque vous ne courez pas. Et comme vous vous déplacez très vite, ce nuage a tendance à rester derrière vous." On comprend donc que la pratique sportive favorise donc un risque plus grand de propagation du virus.