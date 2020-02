Coronavirus : 39 personnes contaminées en France, que sait-on des 21 nouveaux cas ?

La France compte donc actuellement douze patients guéris , vingt-quatre hospitalisés et deux décès. Plusieurs investigations sont néanmoins "toujours en cours" auprès des personnes ayant été en contact de ces nouvelles infections et sont "susceptibles de faire évoluer ce bilan" dans les prochaines heures, a ajouté le ministre au cours du point presse quotidien.

Vingt nouveaux cas en l'espace de 24 heures, et encore un autre signalé dans la matinée, vendredi 28 février, à Nice. Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus en France a connu une "augmentation sensible", selon les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran, dans la soirée du 27 février. Passant de 18 cas à 39 cas confirmés en France.

Dans cet objectif de suivi, les enquêteurs ont déjà identifié "un regroupement de douze cas positifs au coronavirus dans l'Oise qui serait lié par une chaîne de contamination", a déclaré Olivier Véran ce soir. Ces douze nouveaux cas sont des contacts professionnels ou familiaux d'un des deux malades déjà déclarés dans l'Oise en début de semaine : l'enseignant français décédé à Paris mercredi, ou le militaire hospitalisé à Amiens.

Ces personnes ont été hospitalisées dans de nombreux sites, les plus proches en fonction du lieu où elles se trouvaient : Nantes, Lille, Dijon, Bégin à Saint-Mandé, Tenon et Compiègne. Sans être pour autant "liées à une diffusion du virus dans ces villes" a insisté Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Seuls deux personnes sont dans un état grave, l'un à Tenon et l'autre à Compiègne.

Trois des contaminés dans le département ont été diagnostiqués "sur une base militaire" à Creil. Une équipe d'infectiologues, urgentistes et épidémiologistes, doit se rendre ce vendredi sur place. Si l'information n'a pas été confirmée par le gouvernement, il est possible que ce soit la même base militaire où travaillait l'homme hospitalisé à Amiens. Ce Français de 55 ans est toujours "dans une situation clinique grave et en réanimation", selon le ministère. Selon l'ARS Hauts-de-France, lui et l'enseignant décédé ne s'étaient pas rendus dans une zone touchée par le virus.