Covid-19 en Italie : la campagne de vaccination tourne au "désastre" en Lombardie

Face à ces nouvelles difficultés, la région tente de reprendre la main. La ministre régionale de la santé de Lombardie, Letizia Moratti, a notamment haussé le ton dimanche, promettant de prendre des "décisions rapides et drastiques" pour remédier à cette situation "inacceptable". Ce lundi, le président de la Lombardie, Attilio Fontana, a enfoncé le clou : il a demandé au conseil d'administration d'Aria, la société détenue entièrement par la région et chargée des réservations des vaccinations, de démissionner. "Dans le cas contraire, je déciderai l'annulation (des nominations) en confiant au directeur général la gestion de la société", a-t-il prévenu.

Épicentre européen de l'épidémie il y a 13 mois, la Lombardie reste encore aujourd'hui la région italienne comptant le plus grand nombre de cas. Toutefois, dans le reste du pays, le constat n'est pas forcément plus reluisant. L'Italie, où près de 105.000 personnes sont mortes du Covid-19, a administré 7,8 millions de doses et vacciné complètement un peu moins de 2,5 millions de personnes, sur une population de 60 millions d'habitants. Avec un système de santé très régionalisé, le pays peine à établir une réelle stratégie malgré une recommandation nationale de se concentrer sur les plus de 80 ans. Le pourcentage d'entre eux ayant reçu les deux doses de vaccin varie ainsi de 36,5% dans le Haut-Adige à 2,6% en Sardaigne, selon l'organisme indépendant de réflexion sur la santé GIMBE.