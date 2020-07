Coronavirus : pourquoi le nombre d'hospitalisations n'augmente pas quand les cas positifs sont en hausse ?

"Ils sont moins sensibles à des formes graves, moins susceptibles d’avoir des formes graves et moins susceptibles d’avoir des comorbidités qui les emmèneront en réanimation. Donc, par définition, on peut imaginer que plus de dépistages positifs dans les tranches plus jeunes est égal à moins d’hospitalisations", explique le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon, dans le XXe arrondissement de Paris.