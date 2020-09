Coronavirus : l’OMS appelle les gouvernements à "engager un dialogue" avec les militants anti-masques

Instaurer un dialogue avec les militants anti-masques, une nécessité ? L'Organisation mondiale de la Santé l'a en tout cas estimé ce lundi, appelant les gouvernants du monde à "écouter ce que les gens demandent, ce que les gens disent". " Nous devrions engager un dialogue honnête", a complété le directeur général de l'institution lors de sa conférence de presse.

A l'heure où la reprise épidémique nourrit les inquiétudes, la perspective de nouveaux potentiels confinements attise la colère. Dans certains pays, des voix s'élèvent pour demander un relâchement des restrictions sanitaires. Lors d'une manifestation anti-masques ce week-end à Berlin, les contestataires ont tenté de prendre d'assaut le Parlement allemand, donnant une nouvelle dimension radicale à ce mouvement. Si l'OMS estime qu'il ne faut pas le mettre à l'écart des discussions, son dirigeant martèle que "le virus est réel. Il est dangereux. Il circule rapidement et il tue, et nous devons tout faire pour nous protéger et protéger les autres". Dans la même lignée, il s'est montré pédagogue : "chaque vie, qu'il s'agisse d'une personne jeune ou âgée, est précieuse. Et nous devons tout faire pour la sauver". "Accepter que quelqu'un meurt en raison de son âge est une faillite morale", a t-il souligné.