Coronavirus et anti-inflammatoires de type ibuprofène ou cortisone : attention à ne pas faire n'importe quoi

C'est une information à prendre très au sérieux. L'administration de médicaments anti-inflammatoires pourrait avoir des effets indésirables chez les malades du coronavirus, a fait savoir samedi 14 mars le ministre de la Santé, Olivier Véran. "La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone...) pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin", a écrit le ministre sur son compte Twitter.

L'ibuprofène, vendu sous ce nom et diverses appellations commerciales (comme l'Advil et le Nurofen), fait partie de la famille dite des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Or ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables en cas d'infection, pouvant causer de graves complications. Pour cette raison, ils ne sont d'ailleurs plus vendus en libre service dans les pharmacies françaises depuis le 15 janvier 2020. Il en est de même pour les médicaments contenant du paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) et l'aspirine.