Etat d'urgence prolongé : des restrictions possibles jusqu'au printemps

Vendredi, la barre symbolique du million de cas a été franchie. Dans les hôpitaux comme au plus haut sommet de l'Etat, la 2e vague inquiète car elle pourrait être plus grave que la première, et l'exécutif tente de mettre au point le brise-lame qui mettra fin à la propagation du Covid-19. Il vient notamment d'élargir le couvre-feu à 38 départements supplémentaires et à la Polynésie (soit 54 départements au total) et souhaite également la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, rétabli par décret depuis une semaine sur l'ensemble du territoire, jusqu'au printemps.

Le projet de loi qui doit permettre la prorogation de ce régime spécial, présenté mercredi en Conseil des ministres et examiné au Palais Bourbon en première lecture au pas de charge, est passé au crible ce samedi par l'Assemblée nationale. Olivier Véran, qui a défendu le texte dans la matinée face aux députés, a fait valoir son utilité "pour être efficace dans la période". Ce n'est "pas un texte de conviction" mais "un texte de responsabilité pour nous permettre de protéger activement les Français dans cette période qui sera longue et difficile", a-t-il déclaré. Selon lui, la situation va "s'alourdir dans les prochains jours et semaines, quoi que nous fassions". Le projet de loi sera au menu du Sénat dès mercredi. Il devrait être adopté définitivement début novembre. LCI vous explique ce qu'il implique.