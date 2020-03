Coronavirus : les enseignants devront-ils quand même être présents dans les écoles fermées ?

C’est un travail de logistique considérable que doit fournir l’ensemble du corps enseignant, et ce avant lundi 16 mars. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires à compter de cette date, les rectorats doivent mettre en place l’accompagnement pédagogique permettant aux élèves de suivre leurs cours de la manière la plus normale possible.

Contacté par LCI, le cabinet de Jean-Michel Blanquer explique qu’une telle mesure "dépend de chaque établissement et de ce qui lui est indiqué". Ainsi, "certains professeurs seront là pour la mise en place des classes virtuelles" (module de la plateforme "ma classe à la maison", ndlr). Selon le ministère, la présence obligatoire ou non des enseignants est conditionnée à l'équipement dont bénéficient les écoles. Le niveau secondaire, les collègues et lycées, serait aujourd’hui mieux équipé numériquement que le primaire.

Or, des consignes ont été passées ce vendredi à l’ensemble des enseignants de Paris, selon une note que nous avons pu consulter. Celle-ci indique que "les personnels viennent travailler aux horaires habituels", sauf s’ils "en sont empêchés pour cause de garde d’enfants".

C’est ce que nous confirme Yolande*, une institutrice du sud de Paris : "Je suis obligée de venir pointer bêtement, sous prétexte que je n’ai pas d’enfants. On nous réserve un traitement différent, on nous soumet au risque du virus puisque l’on va prendre les transports en commun et sans raison objective." Pareil pour les animateurs, qui doivent se rendre sur leur lieu de travail entre 11h30 et 13h30, temps habituel de la cantine : "Je ne sais pas ce qu’ils vont faire", se demande l’institutrice, qui assure ne pas comprendre "cette décision qui n’est pas appliquée par tous".