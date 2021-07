Covid-19 : l'état d'urgence déclaré en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Tous les efforts sont par ailleurs mis en œuvre pour favoriser la progression du taux de vaccination. Pour rappel, au mardi 20 juillet, le taux de couverture vaccinale était de 64,77% à Saint-Barthélemy et de 35,03% à Saint-Martin. En Guadeloupe, seuls 27% des plus de 18 ans sont primo-vaccinés. Et "environ un tiers de la population guadeloupéenne est en affection longue durée. Nous avons beaucoup de personnes âgées et d'autres qui ont des pathologies de type cardiaque, par exemple. Il y a aussi beaucoup d'obésité", indiquait mardi 26 juillet la directrice de l'ARS sur Franceinfo.