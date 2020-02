Coronavirus Covid-19 : la période propice pour enrayer l'épidémie "se rétrécit", s'inquiète le patron de l'OMS

Ce sont quelques mots qui n'ont rien de rassurant. Vendredi 21 février, à l'occasion d'une conférence de presse à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré : "Notre fenêtre de tir se rétrécit, et c'est pourquoi nous avons appelé la communauté internationale à agir rapidement, y compris en matière de financement. Ce n'est pas ce que nous voyons", a déclaré.

"Au moment où nous parlons, nous sommes encore dans une phase où il est possible de contenir l'épidémie" mais "avec une fenêtre d'opportunité qui se rétrécit", a-t-il ajouté. Vendredi 21 février, l'épidémie avait déjà contaminé plus de 75.500 personnes en Chine et 1.150 dans 26 autres pays. Le nouveau virus a fait plus de 2200 morts en Chine et 8 autres ailleurs dans le monde, selon l'OMS.