Coronavirus : Le Maire annonce un décret pour encadrer les prix des gels hydroalcooliques

"Je ne tolérerai pas la moindre spéculation" : Bruno Le Maire s'est montré ferme alors qu'il évoquait, mardi 3 mars, à l'issue d'une réunion avec les acteurs économiques, une possible envolée des prix des gels hydroalcooliques et des masques médicaux. Deux produits que les consommateurs s'arrachent, alors que la propagation du coronavirus (désormais plus de 200 cas identifiés en France) a pris un nouveau tournant en fin de semaine dernière.

Le ministre de l'Économie et des Finances, à qui des informations ont été remontées sur le prix des flacons qui aurait "doublé ou triplé dans certains commerces et plateformes en ligne", a donc demandé à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de lancer une enquête sur les prix effectivement pratiqués. Si besoin, il dit se tenir prêt à encadrer les prix par décret. Pour l'heure, Bercy n'a pas été en mesure de donner une fourchette raisonnable. Une évaluation pourra, le cas échéant, être effectuée sur la base de l'enquête de la DGCCRF.