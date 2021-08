Covid-19 : le parcours d'un test, de la narine au résultat

La première étape du processus, certainement la plus connue, consiste en une collecte d'ADN par voie nasale. Une fois l'objectif atteinte, l’écouvillon est placé dans un tube hermétique. Chaque tube est marqué avec un code-barre unique puis placé dans un sac scellé. Il est ensuite mis au frigo et conservé à une température de +4°, jusqu’à l’arrivée du coursier. Ce dernier passe toutes les demi-heures, parfois toutes les heures.

Dès lors, direction le laboratoire central. C'est dans ces centres, disséminés partout dans l'Hexagone et fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que sont analysés les échantillons. Mais ceux-ci subissent d'abord un passage au chaud : 1h30 à 60°C. "Pour limiter tous les risques, on passe le prélèvement dans le four. Cela permet de désactiver le virus qui serait potentiellement entre les tubes", explique Édouard Bayle, responsable du département réception du laboratoire Eurofins Biomnis.

Avant d'étudier l'ADN, il reste une étape, certainement la plus fastidieuse. Il faut ainsi scanner, contrôler et vérifier les informations de chaque patient. "On a étudié de près la façon d’optimiser chacune des étapes du procédé pour essayer de gagner le plus de temps possible", indique Édouard Bayle.

Pas moins de quatre heures, au minimum, sont donc nécessaires avant de débuter l’analyse. Pour l'effectuer, l'échantillon est transvasé sur un support standard auquel est ajouté un réactif qui va permettre de récupérer l’ADN. Afin de savoir si le test est positif ou négatif, il faut isoler, purifier et amplifier l’ADN du virus. Des étapes complexes qui durent au moins six heures. Ces procédures ont été industrialisées, garantissant une plus grande productivité. "Le laboratoire peut vraiment accueillir beaucoup plus d’échantillons. On maintient une structure capable de répondre à des énormes pics de volumes. On peut analyser sur cette plateforme jusqu'à 45.000 échantillons par jour", confirme Benoît Lafllaquière, responsable du service en charge des analyses PCR Covid-19 au laboratoire Eurofins Biomnis.