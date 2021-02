Le vaccin Johnson & Johnson approuvé aux États-Unis Une fiole du vaccin contre le Covid-19 développé par Johnson & Johnson. − Phill Magakoe / AFP

VACCINATION - Feu vert pour le vaccin Johnson & Johnson. Au lendemain de son approbation par un comité d'experts, son autorisation pour mise sur le marché a été validée par les autorités sanitaires américaines, samedi 27 février.

Le vaccin Johnson & Johnson sera le troisième vaccin autorisé aux États-Unis. Il a franchi l'ultime étape, celle de l'autorisation par la Food and Drug Administration, qui l'a validé en urgence, samedi 27 février. La veille, un comité d'experts avait approuvé son utilisation dans le pays. Les membres de ce panel, une vingtaine de scientifiques indépendants, avaient tous estimé, lors d'un vote, que les bénéfices du vaccin pour les personnes âgées de 18 ans et plus l'emportaient sur les risques de son utilisation. Il rejoint ainsi les vaccins Pfizer et Moderna sur la liste des sérums autorisés sur le sol américain pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

La "course" contre le temps, argument phare des experts

Les discussions des experts, basées sur l'étude en détail des données des essais cliniques, conduits sur quelque 40.000 personnes, s'étaient étalées sur toute la journée de vendredi. Plusieurs ont évoqué, pour justifier leur décision, la "course" contre le temps induite par la pandémie, le manque de doses de vaccins déjà autorisés immédiatement disponibles, et l'apparition de nouveaux variants. Ce vaccin présente en effet deux avantages logistiques conséquents, qui devraient faciliter le déroulement de la campagne vaccinale : il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur. L'entreprise pharmaceutique a dit étudier l'effet de deux doses sur la protection immunitaire, ce qui a soulevé des inquiétudes chez les experts, qui craignent que cela n'induise le public en erreur ou qu'il se sente floué si cette option se révélait plus efficace. Ces échanges ont été retransmis en direct sur Internet, exercice de transparence peu commun en partie destinée à rassurer le grand public en démontrant le sérieux de la procédure.

Nous allons utiliser toutes les voies imaginables pour étendre la fabrication du vaccin, du troisième vaccin, et obtenir encore plus de progrès rapides. - Joe Biden

"Nous avons tous vu la nouvelle sur le vaccin de Johnson & Johnson aujourd'hui - un troisième vaccin sûr et efficace", avait déclaré vendredi Joe Biden depuis Houston, peu après le vote du comité. "Nous allons utiliser toutes les voies imaginables pour étendre la fabrication du vaccin, du troisième vaccin, et obtenir encore plus de progrès rapides" dans la campagne de vaccination, a ajouté le président américain. "Si la FDA approuve l'autorisation de ce vaccin, nous avons un dispositif pour le distribuer aussi rapidement que Johnson & Johnson peut" suivre, avait-il déclaré jeudi.

Une efficacité contre les formes graves du Covid-19 de 85,9%

L'autorisation conditionnelle du vaccin de Johnson & Johnson faisait peu de doute, la FDA ayant elle-même rendu publique toute une série de documents plus tôt cette semaine, dans lesquels elle confirmait déjà l'efficacité du vaccin. "Les analyses soutiennent un profil de sécurité favorable sans inquiétudes spécifiques de sécurité identifiées qui pourraient empêcher l'émission d'une autorisation d'utilisation en urgence", avait-elle écrit mercredi. L'efficacité du vaccin était lors des essais de 85,9% contre les formes graves du Covid-19 aux États-Unis. Toutes régions de l'essai clinique confondues, elle était de 66,1% contre les formes modérées de la maladie, et globalement "similaire" pour toutes les catégories de population (âges, ethnies). Contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna, qui utilisent la technique innovante de l'ARN messager, le vaccin de "J&J" est lui un vaccin à "vecteur viral". Il utilise comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter des instructions génétiques d'une partie du virus responsable du Covid-19. Une fois dans les cellules, une protéine typique du SARS-CoV-2 est produite, éduquant le système immunitaire à le reconnaître.

Une grave réaction allergique rapportée en Afrique du Sud

Les effets secondaires les plus fréquemment observés étaient une douleur à l'endroit de l'injection, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires. Ce vaccin est déjà utilisé en Afrique du Sud, où un cas d'anaphylaxie, une grave réaction allergique, a été observé, a révélé Macaya Douoguih, de chez Johnson & Johnson durant la réunion vendredi. De telles réactions, quoique très rares, ont aussi été notées après des injections des vaccins de Moderna et Pfizer. Des représentants de la FDA ont également évoqué quelques cas d'urticaire et de rares cas d'événements thromboemboliques (obstruction de la circulation sanguine) et d'acouphènes, pour lesquels un lien avec la vaccination ne peut être exclu, mais qui exigent des analyses plus poussées pour le déterminer.

Plus de 3 millions de doses déjà prêtes à être distribuées

Selon le gouvernement américain, au moins trois millions de doses du produit de Johnson & Johnson sont prêtes à être distribuées dès "la semaine prochaine" L'entreprise américaine s'est engagée à acheminer 100 millions de doses aux États-Unis avant la fin du mois de juin. Avec 600 millions de doses commandées au total à Pfizer et Moderna, les États-Unis disposeront déjà, d'ici la fin juillet, d'assez de vaccins pour immuniser la quasi-totalité de la population. L'ajout de celles de Johnson & Johnson pourrait encore accélérer la campagne de vaccination, tout comme l'autorisation par la FDA jeudi de stocker le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech à des températures de congélateurs, plus élevées que celles jusqu'ici autorisées, ce qui facilitera sa distribution. Au total, plus de 70 millions de piqûres ont déjà été réalisées dans le pays, le pays le plus endeuillé par la pandémie. Pour le moment, toutefois, seuls 6,8% des Américains ont reçu les deux doses nécessaires à l'immunité maximale conférée par les deux vaccins déjà autorisés.

