Covid-19 : le variant Delta "probablement majoritaire ce week-end en France", annonce Olivier Véran

Les vacances d'été ont beau avoir commencé pour nombre de Français, les autorités sont sur le pied de guerre. Ce vendredi 9 juillet, Olivier Véran met ainsi en garde, au micro de France Inter, contre le variant Delta. Ce dernier "est 60% plus contagieux que les autres souches virales qui circulaient jusqu'ici et entraîne une augmentation des contaminations". Le variant sera même "bientôt majoritaire dans notre pays, probablement ce week-end", a alerté le ministre de la Santé.

Et 971 cas graves sont traités en services de soins critiques (dont 26 nouvelles admissions en 24 heures), contre 997 cas mercredi et environ 2400 un mois plus tôt. Le nombre de patients en soins critiques était passé sous les 1000 mercredi, pour la première fois depuis le 23 septembre.

"On constate une augmentation de 50 à 60% des cas d'une semaine sur l'autre. Si vous faites le calcul, on est à 2500 cas quotidiens (moyenne sur une semaine, ndlr), et on peut rapidement passer à 3700 ou 3800 en une semaine", avait déclaré Olivier Véran, jeudi, face à la hausse du nombre de contaminations, toutes souches confondues.