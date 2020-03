Les bourses mondiales dévissent après la réponse américaine à la pandémie, chute historique du Cac 40

La descente aux enfers semble inexorable pour les bourses mondiales : alors que les marchés sont plus que jamais paniqués par la pandémie de coronavirus, voilà que les mesures annoncées ce jeudi par la Banque centrale européenne ont pris de cours les analystes ; sa présidente, Christine Lagarde ayant décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés, alors que ses homologues américaine et britannique ont toutes deux opté quelques jours plus tôt pour des baisses. Le principal taux était déjà bloqué à zéro depuis mars 2016 et les deux autres ont été maintenus à l'identique, un statu quo qui a accéléré la baisse des marchés actions.

L'institution a toutefois lancé jeudi un programme de prêts pour soutenir les PME les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, et compte acheter 120 milliards d'euros de dette publique et privée supplémentaire d'ici la fin de l'année. Pas de quoi pour autant rassurer les investisseurs. Mais la mesure qui a suscité le plus de réactions et a précipité la chute des marchés est sans nul doute la décision, mercredi 11 mars, de Donald Trump d'interdire durant 30 jours aux voyageurs en provenance d'Europe d'entrer sur le sol américain.