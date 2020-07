Les douanes françaises débordées par le trafic de médicaments, dont la chloroquine

TF1 s'est rendu dans le centre de tri de Roissy, qui réceptionne tous les colis arrivant par avion en France, et où les douaniers, qui effectuent entre 70.000 et 100.000 saisies par mois, ciblent ces paquets particuliers, identifiables à leur légèreté (moins de 2 kg). En un an, ces services ont ainsi intercepté plus d'une tonne et demie de ces médicaments. Parmi les saisies du jour, étalées sur la plateforme : des antibiotiques, des anxiolytiques, des anti-dépresseurs, et le nouveau produit phare, la chloroquine.