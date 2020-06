Covid-19 : les moins de 20 ans ont deux fois moins de risques d'être infectés

Cela se confirme : l’âge est un facteur déterminant dans le Covid-19. C’est ce qui résulte d’une nouvelle étude qui établit que les moins de 20 ans ont deux fois moins de risques de contracter la maladie que les plus de 20 ans. Seules 21% des personnes âgées 10 à 19 ans déclarent ainsi des symptômes du virus après avoir été infectées, contre par exemple 69% chez les plus de 70 ans, selon les estimations de cette enquête publiée mardi 16 juin dans la revue Nature Medicine.

Pour parvenir à ces estimations, ces chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont développé un modèle mathématique basé sur l'âge en s'appuyant sur les données de six pays (Chine, Italie, Japon, Singapour, Canada et Corée du Sud).

Ils ont en outre simulé des épidémies de Covid-19 dans 146 capitales à travers le monde. Ils ont conclu que le nombre attendu de cas, en l'absence de mesures de contrôle, variait selon l'âge de la population. Plus l'âge moyen des habitants était haut, plus le nombre de cas par habitant était élevé.