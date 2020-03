Les soignants crient au manque de masques, le gouvernement reconnaît des "difficultés logistiques"

"Si vous bénéficiez de masques dont vous ne vous servez pas, je vous invite à les donner à votre pharmacie la plus proche. Ils serviront à tous les personnels de santé". Dans son bilan du jour, Jérôme Salomon a appelé les Français à donner leurs masques à ceux qui en ont véritablement besoin, les soignants. "Voir un cycliste avec un masque chirurgical, ça serre le cœur de tous les personnels de santé qui les croisent...", a-t-il ajouté, appelant à la raison des citoyens.

De fait, plus l’épidémie s’aggrave et plus le nombre de masques portés dans la rue augmente. Sauf que, comme le rappelle le directeur général de la Santé, "les masques sont une denrée rare et une ressource précieuse pour les soignants. Ils sont inutiles pour toute personne dans la rue".