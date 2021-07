Sondage : un Français sur deux "comprend" le mouvement anti-pass sanitaire

ENQUÊTE - D'après le dernier baromètre Harris Interactive pour TF1/LCI, si une majorité des Français "comprend" le mouvement, les sondés ne sont que 40% à le "soutenir".

Après plusieurs semaines d'opposition au pass sanitaire, on en sait davantage sur le regard que portent les Français sur le mouvement de contestation. D'après une étude de Harris Interactive pour TF1/LCI, ils sont ainsi 51% à "comprendre les revendications" des manifestants qui battent le pavé depuis plusieurs semaines, en opposition à l'extension du pass sanitaire dans les lieux de culture et de loisirs, les bars et restaurants, notamment. À l'inverse, 48% disent "ne pas comprendre". Dans le détail, ceux qui "comprennent" davantage cette mobilisation sont les 25-34 ans (69%), et les catégories populaires (71%). Inversement, ceux qui "ne comprennent pas" se trouvent plutôt chez les plus de 65 ans (74%).

4 Français sur 10 "soutiennent" le mouvement

La même étude révèle aussi que seuls 40% des personnes interrogées "soutiennent" ces manifestations, contre 51% qui ne "les soutiennent pas", et 8% se disent indifférents. Les principaux soutiens se trouvent, là encore, chez les 25-34 ans (57%), à l'opposé des 65 ans et plus (seuls 18% soutiennent). En outre, le soutien vient principalement de personnes "qui ne sont pas vaccinées et qui n'en ont pas l'intention" (92%), quand à l'inverse les personnes entièrement vaccinées ne sont plus que 19% à le soutenir. Parmi les raisons invoquées par ceux qui soutiennent le mouvement, la principale (65%) tient au refus de se faire imposer des mesures, loin devant l'inquiétude à l'idée de se faire vacciner (33%). Par ailleurs, Harris Interactive révèle que la confiance en Emmanuel Macron baisse de trois points (47%) par rapport aux précédents travaux de l'institut de sondage, qui datent de juin. Le Premier ministre, lui, est en hausse de deux points, à 43%.

51% des Français "comprennent" les revendications du mouvement de contestation − Harris interactive

Ce samedi 31 juillet, de nouveau, des manifestations sont prévues dans plus de 150 villes en France pour le troisième samedi consécutif, contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Plus de 150.000 manifestants sont attendus sur l'ensemble du territoire, dont plus de 10.000 à Paris, selon les autorités. Depuis le début de la mobilisation, les cortèges ont grossi, rassemblant le 24 juillet 161.000 personnes, contre 110.000 une semaine plus tôt.

Méthodologie : enquête réalisée en ligne du 27 au 29 juillet auprès d'un échantillon de 1044 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

