Coronavirus : l'épidémie "est maîtrisée" en Guyane, assure Sébastien Lecornu

Accompagnant le Premier ministre Jean Castex lors de son déplacement en Guyane, le tout nouveau ministre des Outre-mers Sébastien Lecornu est revenu sur la situation dans le territoire français d'Amérique du Sud, particulièrement exposé au risque épidémique ces dernières semaines. Si la métropole tente aujourd'hui de ce prémunir contre une deuxième vague, la Guyane, elle, a les deux pieds dedans. Les 300.000 habitants et leur système hospitalier sont ainsi sous forte tension. Face à cette situation, le ministre Lecornu se veut toutefois serein et considère ainsi que "l’épidémie est maîtrisée" et se satisfait de voir que "les capacités sanitaires tiennent bon puisqu’il y a plus de lits de réanimation disponibles que de lits occupés".

Assurant que la Guyane et, plus généralement, "les Outre-mer ne sont as laissés pour compte, loin s'en faut", dans la crise, le transfuge des Républicains a assuré que le territoire serait privilégié dans la commande publique afin de relancer l'économie. Au total, le territoire, dont le personnel hospitalier attirent l'attention sur le manque de personnel et d'infrastructures, compte aujourd'hui plus de 6100 cas de contamination et 26 décès.